В Азербайджане могут наказать за передачу банковской карты третьим лицам в преступных целях

В Азербайджане лица, передающие свои банковские карты другим с целью совершения преступлений, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) Юсиф Гусейнов на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры" (CIDC-2025).

По его словам, киберпреступления, совершенные в пределах страны, раскрываются рабочей группой, созданной с участием банков, и при взаимодействии с провайдерами. При совершении кибератаки из-за рубежа, возникает юридическая проблема:

"В прошлом году из Китая было совершено мошенничество в отношении 570 граждан Азербайджана. Личность совершившего данное преступление была установлена ​​с помощью технических средств и методов взаимопомощи. Однако обманутых гражданин интересует вопрос о потерянных ими финансовых средствах. Преступник находится за пределами страны, поэтому, согласно законодательству, мы не можем вернуть эти средства в короткие сроки".

Он также отметил, что в результате принятых в последнее время мер количество случаев мошенничества в отношении граждан посредством телефонных звонков сократилось на 70–75%.