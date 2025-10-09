Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    В Азербайджане могут наказать за передачу банковской карты третьим лицам в преступных целях

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 15:44
    В Азербайджане могут наказать за передачу банковской карты третьим лицам в преступных целях

    В Азербайджане лица, передающие свои банковские карты другим с целью совершения преступлений, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Главного управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД) Юсиф Гусейнов на конференции в рамках мероприятия "Соревнование по защите критической инфраструктуры" (CIDC-2025).

    По его словам, киберпреступления, совершенные в пределах страны, раскрываются рабочей группой, созданной с участием банков, и при взаимодействии с провайдерами. При совершении кибератаки из-за рубежа, возникает юридическая проблема:

    "В прошлом году из Китая было совершено мошенничество в отношении 570 граждан Азербайджана. Личность совершившего данное преступление была установлена ​​с помощью технических средств и методов взаимопомощи. Однако обманутых гражданин интересует вопрос о потерянных ими финансовых средствах. Преступник находится за пределами страны, поэтому, согласно законодательству, мы не можем вернуть эти средства в короткие сроки".

    Он также отметил, что в результате принятых в последнее время мер количество случаев мошенничества в отношении граждан посредством телефонных звонков сократилось на 70–75%.

    Öz kartını cinayət törətmək məqsədilə digər şəxslərə verənlər məsuliyyətə cəlb edilə bilər

