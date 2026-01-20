В Азербайджане минутой молчания почтили память шехидов 20 Января

Сегодня в 12:00 в 36-ю годовщину трагедии 20 Января по всей территории Азербайджана объявлена минута молчания.

Как сообщает Report, корабли в Бакинской бухте, автомобили на дорогах и поезда метро дали гудок в память о жертвах кровавых событий.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года руководство СССР, грубо нарушив нормы международного права и действующее законодательство, без предупреждения населения ввело чрезвычайное положение в Баку. В результате военной операции с участием воинских частей Советской армии, подразделений специального назначения и контингента внутренних войск, а также резервных военнослужащих из различных регионов СССР, в том числе из мест компактного проживания армян, учинена расправа над мирным населением. Сотни людей были убиты, ранены и пропали без вести.