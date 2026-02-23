В Азербайджане размер минимальной зарплаты будет пересматриваться не реже одного раза в год

Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Внутренняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 12:31
    В Азербайджане утвержден пересмотр размера минимальной заработной платы не реже одного раза в год.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в Трудовой кодекс.

    Согласно закону, размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основании предложений органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти.

    Minimum əməkhaqqının məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaq
    Minimum wage in Azerbaijan to be reviewed at least once per year

