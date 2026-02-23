В Азербайджане размер минимальной зарплаты будет пересматриваться не реже одного раза в год
Внутренняя политика
- 23 февраля, 2026
- 12:31
В Азербайджане утвержден пересмотр размера минимальной заработной платы не реже одного раза в год.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в Трудовой кодекс.
Согласно закону, размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти, на основании предложений органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти.
