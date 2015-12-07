В Азербайджане изменяется порядок ​похорон погибших военнослужащих

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Состоялось первое заседание комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на заседании минутой молчания почтили память погибших во время пожара и аварии на 10-ой морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" SOCAR.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета Зияфет Аскеров проинформировал о предстоящих вопросах.

Вначале был рассмотрен законопроект "О внесении изменений в устав гарнизона Вооруженных сил Азербайджанской Республики и караульных служб".

Далее были рассмотрены изменения во "Внутреннем уставе Вооруженных сил Азербайджанской Республики", "Положениях о прохождении воинской службы", законах " О пограничных войсках", "О государственной границе Азербайджанской Республики".

В связи с изменениями в законе "О государственной службе" будут внесены изменения в закон "О службе в органах по чрезвычайным ситуациям". Также будет изменен порядок похорон погибших военнослужащих. Целью изменений является оказание воинской почести на более высоком уровне во время организации похорон военнослужащих.

После обсуждений законопроекты представлены на пленарное заседание Милли Меджлиса.