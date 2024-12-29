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В Азербайджане изменились правила пребывания в стране граждан России

В Азербайджане изменились правила пребывания в стране граждан России В Азербайджане изменились правила касательно срока временного пребывания граждан России.
Внутренняя политика
29 декабря 2024 г. 18:35
В Азербайджане изменились правила пребывания в стране граждан России

В Азербайджане изменились правила по срокам временного пребывания граждан России.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, прибывающие в Азербайджанскую Республику в безвизовом порядке, не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года.

Это решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Напомним, что ранее граждане РФ могли находиться в Азербайджане в безвизовом порядке до 180 дней в году.

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Версия на английском языке Azerbaijan changes rules for temporary stay period of Russian citizens
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Rusiya vətəndaşlarının müvəqqəti qalma müddəti ilə bağlı qaydalar dəyişib

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