В Азербайджане изменились правила пребывания в стране граждан России

В Азербайджане изменились правила касательно срока временного пребывания граждан России.

В Азербайджане изменились правила по срокам временного пребывания граждан России.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, прибывающие в Азербайджанскую Республику в безвизовом порядке, не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года.

Это решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Напомним, что ранее граждане РФ могли находиться в Азербайджане в безвизовом порядке до 180 дней в году.