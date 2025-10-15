В Азербайджане изменен порядок подачи жалоб о нарушении прав человека

Президент Ильхам Алиев утвердил изменение в Конституционный Закон "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, в частности вносятся поправки в порядок подачи жалоб о нарушении прав человека.

Жалобы, адресованные лицам, временно задержанным соответствующим органом исполнительной власти, будут направляться Уполномоченному в течение 24 часов без прохождения цензуры.