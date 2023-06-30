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В Азербайджане из оборота изъято 243 кг наркотиков

В Азербайджане из оборота изъято 243 кг наркотиков Главное управление по борьбе с наркотиками изъяло из незаконного оборота 243 кг наркотиков, общая стоимость которых оценивается в 13 млн манатов.
Внутренняя политика
30 июня 2023 г. 10:01
В Азербайджане из оборота изъято 243 кг наркотиков

Главное управление по борьбе с наркотиками изъяло из незаконного оборота 243 кг наркотиков, общая стоимость которых оценивается в 13 млн манатов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД провели мероприятия против членов организованной группы, осуществлявшей контрабанду наркотиков из Ирана в Азербайджан, а также против лиц, осуществлявших продажу наркотиков в Баку, Сумгайыте, Лянкяране, Абшеронском, Бейлаганском и других районах. В ходе проведенных за последние 10 дней операций был задержан 31 человек.

В общей сложности у них было изъято 243 кг наркотических средств - героин, опиум, гашиш, марихуана, психотропное вещество метамфетамин, а также 5300 таблеток метадона. Общая стоимость изъятой партии наркотиков оценивается на в 13 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSon on gündə İrandan Azərbaycana göndərilən 13 milyon manatlıq narkotik aşkarlanıb

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