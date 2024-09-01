В Азербайджане граждане активно участвуют в процессе голосования - ФОТОРЕПОРТАЖ

Спустя 30 лет внеочередные парламентские выборы проводятся на всей территории Азербайджана.

Спустя 30 лет внеочередные парламентские выборы проводятся на всей территории Азербайджана.

Как сообщает Report, на всех избирательных участках страны наблюдается высокая активность избирателей.

Отметим, что за 125 депутатских мандатов будут бороться 990 кандидатов. Избирательным правом в стране обладают 6 млн 421 тыс. 960 человек.

Избирательные участки открылись в 08:00. Голосование продлится до 19:00.

Report представляет фоторепортаж, отражающий процесс голосования на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Фото: Вугар Ханларов, Эхтрам Джабиев, Магомед Агаев