В Азербайджане дети, лишенные родительской опеки, получат единовременное пособие

Дети, потерявшие родителей и лишившиеся родительской опеки, получат единовременное пособие в размере 2 600 манатов.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал Постановление о внесении изменений в некоторые решения Кабинета министров.

Согласно Постановлению, дети, потерявшие родителей и лишенные родительской опеки, а также лица из их числа будут обеспечены единовременным пособием в размере 2 600 манатов за счет сметы расходов соответствующего учебного заведения при окончании общеобразовательных, профессиональных, средних специальных и высших учебных заведений в соответствии с частью 2 Указа президента Азербайджанской Республики от 1 апреля 2025 года № 359 "О применении закона Азербайджанской Республики № 151-VIIQD от 7 марта 2025 года "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" и регулировании некоторых связанных с этим вопросов".