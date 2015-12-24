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    В Азербайджане будет запрещено курение в общественных местах

    До 2020 года будет повышен акцизный налог на табачные изделия

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В ближайшие два года в  Азербайджане будет запрещено курение в общественных местах. 

    Как сообщает Report, положения в связи с этим отражены в документе "Стратегия относительно борьбы с неинфекционными заболеваниями в Азербайджанской Республике на 2015-2020 гг.", утвержденном президентом Ильхамом Алиевым. 

    Ограничения на табачные изделия будут осуществлены в 2016-2017 гг. 

    Согласно документу, будет усовершенствовано законодательство по табачному контролю. В результате чего курение в общественных местах, в том числе в общественном транспорте будет запрещено; будет запрещено стимулирование и спонсорство торговли табаком; на всех табачных изделиях будут изображены крупные и внушительные фото о вреде табака; до 2020 года будет повышен акцизный налог на табачные изделия; табачное производство будет снижено на 15%.

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