Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В ближайшие два года в Азербайджане будет запрещено курение в общественных местах.

Как сообщает Report, положения в связи с этим отражены в документе "Стратегия относительно борьбы с неинфекционными заболеваниями в Азербайджанской Республике на 2015-2020 гг.", утвержденном президентом Ильхамом Алиевым.

Ограничения на табачные изделия будут осуществлены в 2016-2017 гг.

Согласно документу, будет усовершенствовано законодательство по табачному контролю. В результате чего курение в общественных местах, в том числе в общественном транспорте будет запрещено; будет запрещено стимулирование и спонсорство торговли табаком; на всех табачных изделиях будут изображены крупные и внушительные фото о вреде табака; до 2020 года будет повышен акцизный налог на табачные изделия; табачное производство будет снижено на 15%.