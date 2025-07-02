В Азербайджане будет создана Палата частных исполнительных чиновников

Самоуправление частных исполнительных чиновников будет основываться на принципах законности, прозрачности, подотчетности, объективности, справедливости и обязательности решений органа самоуправления для частных судебных исполнителей.

Самоуправление частных исполнительных чиновников будет основываться на принципах законности, прозрачности, подотчетности, объективности, справедливости и обязательности решений органа самоуправления для частных судебных исполнителей.

Как сообщает Report, это отражено в новом законопроекте "О частных судебных исполнителях", включенном в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 4 июля.

Согласно законопроекту, органом самоуправления частных исполнительных чиновников является Палата частных исполнительных чиновников (далее - Палата). Основная цель Палаты - участвовать в управлении деятельностью частных исполнительных чиновников, обеспечивать развитие и совершенствование организации и надзора за их деятельностью. Палата создается на основе членства частных исполнительных чиновников и является некоммерческим юридическим лицом.

Палата действует на основании настоящего Закона и устава, принятого на Общем собрании Палаты.

Порядок управления Палатой регулируется ее Уставом. Палату возглавляет председатель правления Палаты, а в его отсутствие - заместитель.