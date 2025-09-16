В Азербайджане будет создан Электронный реестр государственных услуг.

Как сообщает Report, вопрос отражен в законопроекте "О государственных услугах", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно документу, поставщики государственных услуг должны представить регламент государственной услуги для включения в электронный реестр не позднее 30 рабочих дней с даты вступления в силу нормативного правового акта, определяющего новую услугу. Информация об услугах будет направляться через электронный кабинет, подтверждаясь усиленной сертифицированной электронной подписью.