Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет снят фильм о полицейских.

Как сообщает Report, это предусмотрено в Плане мероприятий по исполнению распоряжения президента Азербайджанской Республики от 13 июля 2016 года под номером 2199 "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджанской Республике и дальнейшему улучшению позиции страны в международных рейтингах".

Согласно документу, в 2017-2018 гг. предусмотрены съемка и показ фильмов и телевизионных передач, создающих положительный образ сотрудников правоохранительных органов, которые формируют его образ не как карателя, а как спасителя, регулярное освещение профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов Азербайджана.

Исполнение указанных вопросов поручено министерству внутренних дел, Национальному совету телевидения и радио, ЗАО "Телевидение и радиовещание Азербайджана".