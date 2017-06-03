Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет повышено качество судебных процессов.

Как сообщает Report, это предусмотрено в Плане мероприятий по реализации распоряжения президента Азербайджанской Республики от 13 июля 2016 года под номером 2199 "О дополнительных мерах по повышению благоприятности бизнес-климата в Азербайджанской Республике и улучшению позиции нашей страны в международных рейтингах".

В документе предусмотрено закрепление в законодательстве максимального количества перерывов и отсрочки судебного процесса в 2017-2018 гг., обеспечение получения исков в электронной форме (“electronic case management tools”) со стороны адвокатов и судей, обеспечение покрытия судебных расходов в электронном виде, добровольное примирение в судебной системе (“voluntary mediation /conciliation”) и совершенствование процедуры арбитража. Исполнение вышеупомянутых вопросов поручено Кабинету министров и министерству юстиции.