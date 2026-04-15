В Азербайджане 698 пациентов с наркозависимостью проходят лечение в трех центрах

В Азербайджане в настоящее время в рамках программы заместительной терапии метадоном в трех центрах лечение получают 698 пациентов (в Республиканском наркологическом центре - 276, в Центре по борьбе со СПИДом - 297, в Сумгайытском наркологическом центре - 125 человек).

Как сообщает Report, об этом говорится в сводке Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств за январь-март 2026 года.

Сообщается, что в течение января-марта 2026 года на горячую линию 802 поступило 183 обращения, 16 из которых касались незаконного оборота наркотических средств, 16 - лечения от наркотической зависимости, а 151 - других вопросов (повторные обращения, разъяснение положений законодательства, процедуры принудительного лечения и т.д.).