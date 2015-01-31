В Азербайджане 6 молодых людей удостоены награды - СПИСОК

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение “О присвоении президентской награды для молодежи в 2015 году".
Как сообщает Report, в 2015 году президентская награда вручена 6 молодым людям, отличившимся в сфере науки, культуры, образования и общественной деятельности:
Гасанов Эльнур Лятиф оглу
Гусейнов Сеймур Эльшад оглу
Халилов Зафиг Закир оглу
Новрузова Хадиджа Сахиб кызы
Садыхлы Фарид Ильгар оглу
Сеидова Джейла Уран кызы
News DepartmentАвтор новости
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