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    В Азербайджане 6 молодых людей удостоены награды - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение “О присвоении президентской награды для молодежи в 2015 году

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение “О присвоении президентской награды для молодежи в 2015 году". 

    Как сообщает Report, в 2015 году президентская награда вручена 6 молодым людям, отличившимся в сфере науки, культуры, образования и общественной деятельности:

    Гасанов Эльнур Лятиф оглу

    Гусейнов Сеймур Эльшад оглу 

    Халилов Зафиг Закир оглу 

    Новрузова Хадиджа Сахиб кызы 

    Садыхлы Фарид Ильгар оглу

    Сеидова Джейла Уран кызы 

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