В AZAL создан Наблюдательный совет

В распоряжение президента Азербайджанской Республики от 16 апреля 2008 года № 2761 "О создании Закрытого акционерного общества "Азербайджанские Авиалинии" внесены изменения.
Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.
Согласно документу, осуществление полномочий общего собрания Общества возложено на:
Президента Азербайджанской Республики:
- Реорганизация и ликвидация ЗАО;
- Назначение на должность и освобождение от должности членов Наблюдательного совета и исполнительного органа ЗАО, в том числе их руководителей;
По согласованию с президентом Азербайджанской Республики Азербайджанскому инвестиционному холдингу:
- Утверждение устава и структуры ЗАО, определение размера уставного капитала;
- Утверждение годовых отчетов, финансовой отчетности ЗАО, распределение прибыли и убытков;
- Утверждение дивидендной политики ЗАО;
- Принятие решения о выпуске ценных бумаг ЗАО;