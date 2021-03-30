В AZAL создан Наблюдательный совет

В связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

В распоряжение президента Азербайджанской Республики от 16 апреля 2008 года № 2761 "О создании Закрытого акционерного общества "Азербайджанские Авиалинии" внесены изменения.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Согласно документу, осуществление полномочий общего собрания Общества возложено на:

Президента Азербайджанской Республики:

- Реорганизация и ликвидация ЗАО;

- Назначение на должность и освобождение от должности членов Наблюдательного совета и исполнительного органа ЗАО, в том числе их руководителей;

По согласованию с президентом Азербайджанской Республики Азербайджанскому инвестиционному холдингу:

- Утверждение устава и структуры ЗАО, определение размера уставного капитала;

- Утверждение годовых отчетов, финансовой отчетности ЗАО, распределение прибыли и убытков;

- Утверждение дивидендной политики ЗАО;

- Принятие решения о выпуске ценных бумаг ЗАО;