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В AZAL создан Наблюдательный совет

В AZAL создан Наблюдательный совет В связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение
Внутренняя политика
30 марта 2021 г. 14:58
В AZAL создан Наблюдательный совет
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В распоряжение президента Азербайджанской Республики от 16 апреля 2008 года № 2761 "О создании Закрытого акционерного общества "Азербайджанские Авиалинии" внесены изменения.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Согласно документу, осуществление полномочий общего собрания Общества возложено на:

Президента Азербайджанской Республики:

- Реорганизация и ликвидация ЗАО;

- Назначение на должность и освобождение от должности членов Наблюдательного совета и исполнительного органа ЗАО, в том числе их руководителей;

По согласованию с президентом Азербайджанской Республики Азербайджанскому инвестиционному холдингу:

- Утверждение устава и структуры ЗАО, определение размера уставного капитала;

- Утверждение годовых отчетов, финансовой отчетности ЗАО, распределение прибыли и убытков;

- Утверждение дивидендной политики ЗАО;

- Принятие решения о выпуске ценных бумаг ЗАО;

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