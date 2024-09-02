В августе на освобожденных территориях обезврежены 772 мины

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало ежемесячный отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) опубликовало ежемесячный отчет о гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в течение августа на освобожденных территориях были обнаружены и обезврежены 221 противотанковая, 551 противопехотная мина и 27812 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

В частности, от мин очищено 7235,1 гектара территории.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Государственной пограничной службой (ГПС) и четырьмя частными компаниями на территориях Тертера, Агдере, Кяльбаджара, Агдама, Ходжалы, Ханкенди, Шуши, Ходжавенда, Лачына, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана.