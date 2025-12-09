Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков

    Внутренняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 12:50
    В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков

    В будущем около 30% звонков, поступающих в колл-центр ASAN xidmət, будут обрабатываться с помощью искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом заявил зампред Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Джейхун Салманов на международной конференции на тему "Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект" в Баку.

    По его словам, работа в этом направлении уже перешла в тестовый этап. "В 2024 году была утверждена собственная Стратегия искусственного интеллекта ASAN xidmət. Сейчас реализация предусмотренных в ней шагов активно продолжается", - отметил Салманов.

    ASAN Xidmət Джейхун Салманов искусственный интеллект
    Gələcəkdə "ASAN xidmət"də çağrı mərkəzinə gələn zənglərin 30 %-i süni intellektlə cavablandırılacaq
    Elvis

    Последние новости

    13:00

    Токаев поручил главе Нацбанка Казахстана принять меры для снижения инфляции

    В регионе
    12:59
    Фото
    Видео

    В Зардабе перевернулся автомобиль, один член семьи погиб, шестеро получили травмы

    Происшествия
    12:53

    В Азербайджане началась реализация Программы подготовки Индустрии 4.0

    ИКТ
    12:50

    В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков

    Внутренняя политика
    12:48

    В Баку и на Абшероне ожидаются ливни и риск подтоплений

    Экология
    12:47

    ММ принял в III чтении требование о наличии водительских прав для управления мопедом

    Милли Меджлис
    12:46

    Главы МИД Ирана и Пакистана договорились о личной встрече в Ашхабаде

    Другие страны
    12:42

    Кыргызстан заинтересован в использовании возможностей азербайджанских спутников

    ИКТ
    12:41

    Азербайджан и США обсудили ускорение проекта TRIPP

    Инфраструктура
    Лента новостей