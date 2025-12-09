В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков

В будущем около 30% звонков, поступающих в колл-центр ASAN xidmət, будут обрабатываться с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил зампред Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Джейхун Салманов на международной конференции на тему "Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект" в Баку.

По его словам, работа в этом направлении уже перешла в тестовый этап. "В 2024 году была утверждена собственная Стратегия искусственного интеллекта ASAN xidmət. Сейчас реализация предусмотренных в ней шагов активно продолжается", - отметил Салманов.