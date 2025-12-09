Gələcəkdə "ASAN xidmət"də çağrı mərkəzinə gələn zənglərin 30 %-i süni intellektlə cavablandırılacaq
Daxili siyasət
- 09 dekabr, 2025
- 12:27
Gələcəkdə "ASAN xidmət"də çağrı mərkəzinə gələn zənglərin 30 %-i süni intellektlə cavablandırılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədr müavini Ceyhun Salmanov dekabrın 9-da Bakıda keçirilən "Əqli mülkiyyət və süni intellekt" mövzusunda keçiriIən beynəlxalq konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, artıq bu istiqamətdə sınaq mərhələsi başlayıb:
"2024-cü ildə "ASAN xidmət"in özünün Süni intellekt Strategiyası müəyyən edilib. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir".
