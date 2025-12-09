İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Gələcəkdə "ASAN xidmət"də çağrı mərkəzinə gələn zənglərin 30 %-i süni intellektlə cavablandırılacaq

    Daxili siyasət
    • 09 dekabr, 2025
    • 12:27
    Gələcəkdə ASAN xidmətdə çağrı mərkəzinə gələn zənglərin 30 %-i süni intellektlə cavablandırılacaq

    Gələcəkdə "ASAN xidmət"də çağrı mərkəzinə gələn zənglərin 30 %-i süni intellektlə cavablandırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədr müavini Ceyhun Salmanov dekabrın 9-da Bakıda keçirilən "Əqli mülkiyyət və süni intellekt" mövzusunda keçiriIən beynəlxalq konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, artıq bu istiqamətdə sınaq mərhələsi başlayıb:

    "2024-cü ildə "ASAN xidmət"in özünün Süni intellekt Strategiyası müəyyən edilib. Hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir".

    В ASAN xidmət тестируется система ИИ для обработки звонков

