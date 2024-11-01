В Аппарате омбудсмена Азербайджана проведена встреча с турецким профессором Ильбером Ортайлы

В Аппарате Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана состоялась встреча с известным турецким историком, профессором Ильбером Ортайлы.

В Аппарате Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана состоялась встреча с известным турецким историком, профессором Ильбером Ортайлы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

На встрече омбудсмен Сабина Алиева, приветствуя гостя, высоко оценила значимый вклад профессора Ильбера Ортайлы в историю и его международный авторитет, отметив, что читатели из тюркских стран, в том числе Азербайджана, любят и читают его работы.

Омбудсмен рассказала об освобождении наших земель от оккупации в результате победы во Второй Карабахской войне. Она отметила, что в эти дни будет отмечаться День Победы, и подчеркнула, что этой победой Азербайджан написал новую историю, полностью восстановив территориальную целостность и суверенитет.

Уполномоченный рассказала о миссиях по установлению фактов, проведенных во время Второй Карабахской войны и в постконфликтный период, отметив, что составленные по итогам этих миссий отчеты о нарушениях прав человека и преступлениях на почве ненависти, совершенных Арменией в период тридцатилетней оккупации азербайджанских земель, были направлены в международные организации, омбудсменам зарубежных стран и национальным институтам по правам человека.

Профессор Ильбер Ортайлы, в свою очередь, выразил благодарность омбудсмену Сабине Алиевой за теплый прием. Рассказывая об исторических связях между двумя братскими странами, профессор отметил важность победы Азербайджана во Второй Карабахской войне.

В ходе встречи Ильбер Ортайлы был награжден омбудсменом Сабиной Алиевой юбилейной медалью "20-летие института Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики (2002-2022)".

