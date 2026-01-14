В агдеринском селе Чапар 40 домов готовы принять жителей

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В селе Чапар Агдеринского района 40 домов готовы к эксплуатации, в течение года будут восстановлены еще 23 дома.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдере, об этом журналистам заявила заведующая отделом общественных связей Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

    По ее словам, в Чапаре имеются 104 частных дома, из которых 41 непригоден для использования, а 63 – пригодны частично.

    "40 домов уже готовы к эксплуатации. В течение года будут восстановлены еще 23 дома. На начальном этапе в село вернулись 26 семей (96 человек). В селе проделана большая работа, связанная с решением социальных вопросов. Так, восстановлены три трансформатора и линии электропередачи, проложены новые электрические, газовые линии и линии связи, восстановлено водохранилище и создана водопроводная сеть. Реконструированы внутрисельские дороги протяженностью около 6 километров. В распоряжение жителей также будет передан новый парк", - сказала Тельмангызы.

    Отметим, что 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными в селе Чапар Агдеринского района.

