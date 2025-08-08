О нас

В агдеринские села Вянгли и Колатаг переселятся 52 семьи

Внутренняя политика
8 августа 2025 г. 15:28
В агдеринские села Вянгли и Колатаг переселятся 52 семьи

52 семьи, которые будут переселены в села Вянгли и Колатаг Агдеринского района, были проинформированы о мерах социальной защиты и опасности мин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Видеоролик, подготовленный Госкомитетом в рамках просветительской и пропагандистской работы, согласно I Государственной программе по Великому возвращению, призывает людей быть бдительными и соблюдать требования предупреждающих знаков об опасности мин.

Бывшие вынужденные переселенцы были проинформированы о вопросах социальной защиты и прекращении единого ежемесячного пособия для лиц, вернувшихся на постоянное место жительства, по истечении трех лет, а также о минной угрозе.

