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В агдамское село Немирли на первом этапе вернутся 179 семей

В агдамское село Немирли на первом этапе вернутся 179 семей
Внутренняя политика
28 мая 2024 г. 15:12
В агдамское село Немирли на первом этапе вернутся 179 семей

В селе Немирли Агдамского района планируется построить 759 частных домов и расселить 3 036 человек.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов сообщил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву при закладке фундамента села.

Было сообщено, что проектируемая площадь села составляет 211 гектаров. Сюда планируется переселить 3 036 человек. Для этого будет построено 759 частных домов. Проектируемая территория состоит из территории сел Немирли и Шураабад. На первом этапе ее площадь составляет 50,22 гектара, сюда предусмотрено переселить 179 семей. 36 из 179 домов, которые планируется построить в селе на этом этапе, будут двухкомнатными, 90 – трехкомнатными, 44 – четырехкомнатными и 9 – пятикомнатными. Кроме того, в селе будут построены здание школы на 528 ученических мест, детский сад на 80 мест, медпункт, клуб-общинный центр, библиотека, гостевой дом, торговый центр, спортивно-оздоровительный центр, административное здание, объект бытового обслуживания, сельская площадь, площадь флага, парк, котельная, водохранилище, спортивная площадка, 35-киловольтная распределительная установка, рыночный комплекс.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamın Nəmirli kəndinə ilkin mərhələdə 179 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır

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