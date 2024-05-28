О нас

В агдамское село Гюллюджа на первом этапе вернутся 108 семей

В агдамское село Гюллюджа на первом этапе вернутся 108 семей В селе Гюллюджа Агдамского района планируется построить 1 042 частных дома и расселить 3 992 человека.
Внутренняя политика
28 мая 2024 г. 15:07
В агдамское село Гюллюджа на первом этапе вернутся 108 семей

В селе Гюллюджа Агдамского района планируется построить 1 042 частных дома и расселить 3 992 человека.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов сообщил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву при закладке фундамента села.

В селе площадью 388,44 гектара, которое будет состоять из территорий сел Гюллюджа и Илхычылар, предусматривается построить 1 042 частных дома. Проектируемая на первом этапе территория составит 225 гектаров. Сюда планируется переселить 113 семей. Из 113 домов, которые будут построены в селе на первом этапе, 22 будут двухкомнатными, 57 – трехкомнатными, 28 – четырехкомнатными и 6 – пятикомнатными. Кроме того, в селе будут построены здание школы на 480 ученических мест, детский сад на 120 мест, медпункт, клуб-общинный центр, торговый центр, рынок, спортивно-оздоровительный центр, административное здание, многофункциональное здание (почта, отделение банка, офис), животноводческая ферма, пожарное депо (на 2 машины), сельская площадь, площадь флага, пекарня.

Здесь также будут созданы предприятие по ремонту сельскохозяйственной техники и машин, пункт приема молока и участки по производству молочной продукции, сухофруктов, разделке и расфасовке мяса, производству комбикормов, пункты по заготовке коконов и разведению гусениц шелкопряда, склад минеральных удобрений и химикатов, музей, гостиница. Также будут построены участки по производству ковров, рабочей одежды, деревянной тары, расфасовке меда, мастерская по изготовлению керамических изделий и сувениров, завод по переработке винограда, кондитерский цех, зернохранилище, участок по ремонту электродвигателей и оборудования, используемых при орошении, автозаправочная станция.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ağdamın Güllücə kəndinə ilkin mərhələdə 108 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Шотланлы Агдамского района
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Шотланлы Агдамского района
28 мая 2024 г. 15:17
В агдамское село Немирли на первом этапе вернутся 179 семей
В агдамское село Немирли на первом этапе вернутся 179 семей
28 мая 2024 г. 15:12
Президент и первая леди встретились с жителями, переселившимися в город Ходжалы
Президент и первая леди встретились с жителями, переселившимися в город Ходжалы
28 мая 2024 г. 14:53
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Немирли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Немирли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:50
Заложен фундамент села Гюллюджа Агдамского района
ФотоЗаложен фундамент села Гюллюджа Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:45
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Тагибейли Агдамского района
28 мая 2024 г. 14:42
Президент и первая леди ознакомились с условиями после ремонта и реконструкции 15 зданий в Ходжалы
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с условиями после ремонта и реконструкции 15 зданий в Ходжалы
28 мая 2024 г. 13:21
Президент Италии поздравил Ильхама Алиева
Президент Италии поздравил Ильхама Алиева
28 мая 2024 г. 12:37
Минобороны Азербайджана поделилось видеороликом по случаю Дня независимости
Минобороны Азербайджана поделилось видеороликом по случаю Дня независимости
28 мая 2024 г. 11:20
МИД Азербайджана поздравил народ по случаю Дня независимости
МИД Азербайджана поздравил народ по случаю Дня независимости
28 мая 2024 г. 09:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi