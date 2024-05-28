В агдамское село Гюллюджа на первом этапе вернутся 108 семей

В селе Гюллюджа Агдамского района планируется построить 1 042 частных дома и расселить 3 992 человека.

В селе Гюллюджа Агдамского района планируется построить 1 042 частных дома и расселить 3 992 человека.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов сообщил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву при закладке фундамента села.

В селе площадью 388,44 гектара, которое будет состоять из территорий сел Гюллюджа и Илхычылар, предусматривается построить 1 042 частных дома. Проектируемая на первом этапе территория составит 225 гектаров. Сюда планируется переселить 113 семей. Из 113 домов, которые будут построены в селе на первом этапе, 22 будут двухкомнатными, 57 – трехкомнатными, 28 – четырехкомнатными и 6 – пятикомнатными. Кроме того, в селе будут построены здание школы на 480 ученических мест, детский сад на 120 мест, медпункт, клуб-общинный центр, торговый центр, рынок, спортивно-оздоровительный центр, административное здание, многофункциональное здание (почта, отделение банка, офис), животноводческая ферма, пожарное депо (на 2 машины), сельская площадь, площадь флага, пекарня.

Здесь также будут созданы предприятие по ремонту сельскохозяйственной техники и машин, пункт приема молока и участки по производству молочной продукции, сухофруктов, разделке и расфасовке мяса, производству комбикормов, пункты по заготовке коконов и разведению гусениц шелкопряда, склад минеральных удобрений и химикатов, музей, гостиница. Также будут построены участки по производству ковров, рабочей одежды, деревянной тары, расфасовке меда, мастерская по изготовлению керамических изделий и сувениров, завод по переработке винограда, кондитерский цех, зернохранилище, участок по ремонту электродвигателей и оборудования, используемых при орошении, автозаправочная станция.