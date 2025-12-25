Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Агдаме в 1-м и 3-м жилых комплексах завершены работы по сносу

    Внутренняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 14:47
    В Агдаме в 1-м и 3-м жилых комплексах завершены работы по сносу

    Завершены работы по сносу и вертикальной планировке в 1-м и 3-м жилых комплексах в Агдаме.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом журналистам заявил исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейсан Мамедов в рамках медиатура, организованного по следам визита главы государства.

    Он подчеркнул, что в городе Агдаме заложены фундаменты пяти жилых комплексов:

    "Строительные работы в 4-м и 5-м жилых комплексах продолжаются. Строительные работы также продолжаются в селах Баш Гарванд и Эйвазханбейли Агдамского района. Завершение работ в этих селах планируется к концу 2026 года".

    Лента новостей