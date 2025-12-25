В Агдаме в 1-м и 3-м жилых комплексах завершены работы по сносу
Внутренняя политика
- 25 декабря, 2025
- 14:47
Завершены работы по сносу и вертикальной планировке в 1-м и 3-м жилых комплексах в Агдаме.
Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом журналистам заявил исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Лейсан Мамедов в рамках медиатура, организованного по следам визита главы государства.
Он подчеркнул, что в городе Агдаме заложены фундаменты пяти жилых комплексов:
"Строительные работы в 4-м и 5-м жилых комплексах продолжаются. Строительные работы также продолжаются в селах Баш Гарванд и Эйвазханбейли Агдамского района. Завершение работ в этих селах планируется к концу 2026 года".
Последние новости
16:11
Президентские выборы в Украине могут пройти в первой половине 2026 годаДругие страны
16:11
Фото
На освобожденных территориях введены в эксплуатацию более 50 энергообъектовЭнергетика
16:05
Терракотовых воинов из Китая привезут в Москву в 2026 годуЭто интересно
15:56
Умерла героиня популярного фильма "Москва слезам не верит"В регионе
15:50
Видео
В Баку у наркокурьера, управлявшего автомобилем Land Rover, изъято 17 кг марихуаны - Оперативные кадрыПроисшествия
15:46
Микаил Джаббаров заявил о значении фармацевтической отрасли для ненефтяной экономикиБизнес
15:42
Фото
В Парке Победы в Ханкенди на 44 ступенях выгравированы названия освобожденных населенных пунктовВнутренняя политика
15:41
ГФСЗ полностью выплатил пенсии и социальные пособия за декабрьСоциальная защита
15:31
Фото