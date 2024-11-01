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В Агдаме простились с шехидом Первой Карабахской войны Джахангиром Сафаровым

В Агдаме простились с шехидом Первой Карабахской войны Джахангиром Сафаровым В поселке Гузанлы Агдамского района простились с Джахангиром Сафаровым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.
Внутренняя политика
1 ноября 2024 г. 15:22
В Агдаме простились с шехидом Первой Карабахской войны Джахангиром Сафаровым

В поселке Гузанлы Агдамского района простились с Джахангиром Сафаровым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне.

Как сообщает карабахское бюро Report, Сафаров был похоронен как неизвестный шехид в селе Юсифджанлы Агдамского района.

Останки шехида перезахоронены на Аллее шехидов в поселке Гузанлы.

В церемонии похорон приняли участие родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Агдамского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Джахангир Сафаралы оглу Сафаров родился 1 июня 1942 года в селе Юсифджанлы Агдамского района. Он пропал без вести 12 июня 1993 года.

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