В Агалы 13 человек впервые проголосуют на выборах в Милли Меджлис

Избирательный участок в селе Агалы Зангиланского района оснащен необходимым оборудованием и полностью готов к предстоящим выборам в Милли Меджлис.
Об этом корреспонденту Report в Карабахе сообщил председатель избирательного участка №33 Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125 Аллахверди Наджафов.
По его словам, уведомления разосланы всем избирателям.
"В данном избирательном участке 13 человек впервые воспользуются правом голоса. Двоим самым пожилым избирателям по 94 года", - отметил Наджафов.
Фото: Вугар Ханларов