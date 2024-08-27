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В Агалы 13 человек впервые проголосуют на выборах в Милли Меджлис

В Агалы 13 человек впервые проголосуют на выборах в Милли Меджлис Избирательный участок в селе Агалы Зангиланского района оснащен необходимым оборудованием и полностью готов к предстоящим выборам в Милли Меджлис.
Внутренняя политика
27 августа 2024 г. 14:18
В Агалы 13 человек впервые проголосуют на выборах в Милли Меджлис

Избирательный участок в селе Агалы Зангиланского района оснащен необходимым оборудованием и полностью готов к предстоящим выборам в Милли Меджлис.

Об этом корреспонденту Report в Карабахе сообщил председатель избирательного участка №33 Зангилан-Губадлинского избирательного округа №125 Аллахверди Наджафов.

По его словам, уведомления разосланы всем избирателям.

"В данном избирательном участке 13 человек впервые воспользуются правом голоса. Двоим самым пожилым избирателям по 94 года", - отметил Наджафов.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке Фото13 Aghali residents prepare to cast their votes in parliamentary elections for first time
Версия на азербайджанском языке ФотоAğalıda 13 gənc ilk dəfə səsvermə hüququndan istifadə edəcək

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