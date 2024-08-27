В Агалы 13 человек впервые проголосуют на выборах в Милли Меджлис

В Агалы 13 человек впервые проголосуют на выборах в Милли Меджлис

Избирательный участок в селе Агалы Зангиланского района оснащен необходимым оборудованием и полностью готов к предстоящим выборам в Милли Меджлис.

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Версия на английском языке Фото 13 Aghali residents prepare to cast their votes in parliamentary elections for first time