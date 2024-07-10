В Абшеронском районе простились с шехидом I Карабахской войны Усубали Гараевым

11:06

Останки Усубали Сулейман оглу Гараева, считавшегося пропавшим без вести во время I Карабахской войны, найденные в селе Дехраз Ходжалинского района, доставлены в Абшеронский район.

Как сообщает местное бюро Report, останки шехида были переданы его семье, которая живет в Джейранбатане.

В поселке прошла церемония прощания с шехидом.

Отметим, что Усубали Сулейман оглу Гараев родился 1 июня 1961 года. Он пропал без вести 26 февраля 1992 года в районе села Дехраз Ходжалинского района.

Гараев будет похоронен 11 июля на Аллее Шехидов в городе Ходжалы.