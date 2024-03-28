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В 2023 году СГБ провела предварительное расследование по 190 уголовным делам

В 2023 году СГБ провела предварительное расследование по 190 уголовным делам В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) провела предварительное расследование по 190 уголовным делам в отношении 340 лиц.
Внутренняя политика
28 марта 2024 г. 10:07
В 2023 году СГБ провела предварительное расследование по 190 уголовным делам

В прошлом году Служба государственной безопасности (СГБ) провела предварительное расследование по 190 уголовным делам в отношении 340 лиц.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье начальника СГБ генерал-полковника Али Нагиева, опубликованной в газете "Республика".

Согласно статье, 27 уголовных дел были связаны с государственной изменой, 12 – со шпионажем, 7 – с покушением на жизнь государственного или общественного деятеля, 35 – с терроризмом, вербовкой террористов и участием в вооруженных конфликтах за пределами Азербайджана.

В рамках мер по возмещению ущерба, причиненного по уголовным делам, находящимся в производстве СГБ, или конфискации в государственный бюджет средств, полученных преступным путем, в общей сложности было обеспечено возмещение средств в размере более 175 млн манатов и наложены аресты на имущество, говорится в статье.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il DTX 340 şəxs barəsində 190 cinayət işinin ibtidai istintaqını aparıb

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