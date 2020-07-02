В 16 городах и районах движение общественного транспорта запрещено в выходные дни

В 16 городах и районах Азербайджана движение общественного транспорта запрещено в выходные дни

В целях снижения скорости распространения вируса COVID-19, а также сведения к минимуму возможных осложнений в городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Лянкяран, Масаллы, Сумгайыт, Евлах и Абшеронском районе, а также в Геранбое, Гейгеле и Мингячевире, в Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязаньском и Шекинском районах режим особого карантина продлен с 06:00 5 июля до 06:00 20 июля 2020 года.

Как сообщает Report, решение по этому поводу принял Оперативный штаб при Кабинете министров.

В городах и районах, где ужесточен особый карантинный режим, движение общественного транспорта в выходные дни приостанавливается в следующие даты:

с 00:00 4-го июля до 06:00 6-го июля;

с 00:00 11-го июля до 06:00 13-го июля;

с 00:00 18-го июля до 06:00 20-го июля.