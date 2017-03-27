Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Ужесточается наказание за очернение чести и достоинства главы государства.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести изменение в Уголовный кодекс.

Согласно проекту изменения, очернение или унижение чести и достоинства главы Азербайджанского государства - президента Азербайджанской Республики, в публичном выступлении, публично демонстрируемом произведении, средствах массовой информации или информационном ресурсе интернета будут караться штрафом в размере от 1 500 до 2 500 манатов, либо исполнением общественных работ сроком до 2 лет или лишением свободы до 2 лет.

Согласно действующему законодательству, размер штрафа составляет от 500 до 1 000 манатов.

При публичном совершении перечисленных выше действий в информационном ресурсе интернета с использованием поддельных имен, профилей и аккаунтов размер штрафа предлагается установить от 2 000 до 3 000 манатов. В настоящее время размер этого штрафа составляет от 1 000 до 1 500 манатов.