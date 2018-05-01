Уволен руководитель пресс-службы Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Уволен директор очередного департамента Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, председатель Госкомитета Ровшан Рзаев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, директор Департамента международного сотрудничества, связей с общественностью и пресс-службы структуры Эльчин Гадимов освобожден от занимаемой должности.

Должность директора Департамента международного сотрудничества, связей с общественностью и пресс-службы пока остается вакантной.

Отметим, что до этого от занимаемой должности были освобождены помощник председателя Госкомитета Акпер Акперов, директор жилищно-эксплуатационного департамента структуры Акиф Мирзоев и директор Департамента репатриации Эльман Исмаилов.

Напомним, что согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым относительно формирования правительства после президентских выборов, Ровшан Шукюр оглу Рзаев назначен председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.