Мадат Гулиев уволил пресс-секретаря министерства оборонной промышленности

Пресс-секретарь министерства оборонной промышленности освобождена от занимаемой должности.

По полученной Report информации, министр оборонной промышленности Мадат Гулиев подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, Шафаг Керимли освобождена от должности главного консультанта общего отдела министерства оборонной промышленности. Наряду с этой должностью, она также выполняла функцию пресс-секретаря министерства.

Должность пресс-секретаря министерства поручена заведующему отделом информтехнологий Яшару Исакову.

Напомним, что распоряжением президента Ильхама Алиева от 20 июня 2019 года генерал-полковник Мадат Гулиев был освобожден от должности начальника Службы государственной безопасности и назначен министром оборонной промышленности.