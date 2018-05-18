Уволен еще один заведующий отделом Госкомитета по делам беженцев

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Освобожден от должности еще один заведующий отделом Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Как сообщает Report, в связи с этим председатель Государственного комитета Ровшан Рзаев подписал приказ.
Согласно приказу, заведующий отделом Специальных работ и хозяйственных дел Анар Гудретов освобожден от занимаемой должности.
Другим приказом Агалар Алиев назначен заведующим этого отдела.
Отметим, что ранее были освобождены от занимаемых должностей еще несколько заведующих отделами.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
Поделиться в Facebook