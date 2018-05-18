Уволен еще один заведующий отделом Госкомитета по делам беженцев

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Освобожден от должности еще один заведующий отделом Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, в связи с этим председатель Государственного комитета Ровшан Рзаев подписал приказ.

Согласно приказу, заведующий отделом Специальных работ и хозяйственных дел Анар Гудретов освобожден от занимаемой должности.

Другим приказом Агалар Алиев назначен заведующим этого отдела.

Отметим, что ранее были освобождены от занимаемых должностей еще несколько заведующих отделами.