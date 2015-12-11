 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Увеличивается сумма штрафов за курение в железнодорожном транспорте вне установленных мест

    Нарушители будут оштрафованы на 40 манатов

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Увеличивается сумма штрафов за курение в железнодорожном транспорте вне установленных мест.

    Как сообщает Report, повышение суммы штрафов за подобное правонарушение предусмотрено в новом Кодексе административных правонарушений.

    Согласно 305 статье нового кодекса, за курение в железнодорожном транспорте вне установленных мест предусматривается штраф в размере 40 манатов.

    В случае принятия нового Кодекса административных правонарушений, указанные требования вступят в силу с 1 мая 2016 года.

    Напомним, что согласно действующему кодексу, нарушившие данное правило лица получали предупреждение или же штрафовались в размере от 5-ти до 15-ти манатов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi