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Увеличена пенсия, выдаваемая семьям погибших в Афганистане

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении пенсии Президента Азербайджанской Республики для семей военнослужащих, погибших, пропавших без вести и признанных в судебном порядке умершими при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане. 

Как сообщает Report, согласно указу, с 1 марта 2019 года ежемесячный размер пенсии Президента Азербайджанской Республики для семей военнослужащих, погибших, пропавших без вести и признанных в судебном порядке умершими при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане повышается и устанавливается в размере 300 манатов.

До сих пор эта сумма составляла 220 манатов. 

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