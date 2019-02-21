Увеличена пенсия, выдаваемая семьям погибших в Афганистане

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении пенсии Президента Азербайджанской Республики для семей военнослужащих, погибших, пропавших без вести и признанных в судебном порядке умершими при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане.

Как сообщает Report, согласно указу, с 1 марта 2019 года ежемесячный размер пенсии Президента Азербайджанской Республики для семей военнослужащих, погибших, пропавших без вести и признанных в судебном порядке умершими при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане повышается и устанавливается в размере 300 манатов.

До сих пор эта сумма составляла 220 манатов.