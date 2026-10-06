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    Утверждены требования к одежде педагогов общеобразовательных учреждений

    Внутренняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 19:54
    Утверждены требования к одежде педагогов общеобразовательных учреждений

    В Азербайджане утверждены требования к одежде педагогов государственных общеобразовательных учреждений.

    Как сообщает Report, Кабинет министров принял соответствующее постановление.

    Кабинет министров Азербайджана Общеобразовательные учреждения Азербайджана
    Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində geyimlə bağlı tələblər açıqlanıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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