Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində geyimlə bağlı tələblər açıqlanıb
Daxili siyasət
- 06 oktyabr, 2026
- 19:38
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Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsilverənlər üçün geyimlə bağlı tələblər açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bununla bağlı qərar qəbul edib.
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