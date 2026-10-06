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    Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində geyimlə bağlı tələblər açıqlanıb

    Daxili siyasət
    • 06 oktyabr, 2026
    • 19:38
    Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində geyimlə bağlı tələblər açıqlanıb

    Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində təhsilverənlər üçün geyimlə bağlı tələblər açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bununla bağlı qərar qəbul edib.

    Azərbaycan Nazirlər Kabineti Ümumi təhsil müəssisələri
    Утверждены требования к одежде педагогов общеобразовательных учреждений
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