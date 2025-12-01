Кабмин утвердил правила проведения конкурса для желающих стать специальным судебным исполнителем
- 01 декабря, 2025
- 11:49
Утверждены "Правила проведения конкурса, а также первоначальной обязательной подготовки и стажировки для лиц, желающих стать специальными судебными исполнителями".
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, вакансии на должность специального судебного исполнителя заполняются на конкурсной основе. Конкурс состоит из этапов тестового экзамена и собеседования.
Лица, проработавшие не менее 3 лет на должностях со специальными званиями в структуре, непосредственно осуществляющей надзор за деятельностью судебных исполнителей Министерства юстиции, или в должности государственного судебного исполнителя, освобождаются от тестового этапа конкурса.
Участие в экзаменационном этапе конкурса является платным и проводится в электронной форме.