    Кабмин утвердил правила проведения конкурса для желающих стать специальным судебным исполнителем

    Внутренняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 11:49
    Кабмин утвердил правила проведения конкурса для желающих стать специальным судебным исполнителем

    Утверждены "Правила проведения конкурса, а также первоначальной обязательной подготовки и стажировки для лиц, желающих стать специальными судебными исполнителями".

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Согласно постановлению, вакансии на должность специального судебного исполнителя заполняются на конкурсной основе. Конкурс состоит из этапов тестового экзамена и собеседования.

    Лица, проработавшие не менее 3 лет на должностях со специальными званиями в структуре, непосредственно осуществляющей надзор за деятельностью судебных исполнителей Министерства юстиции, или в должности государственного судебного исполнителя, освобождаются от тестового этапа конкурса.

    Участие в экзаменационном этапе конкурса является платным и проводится в электронной форме.

    Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün müsabiqə qaydaları təsdiqlənib
