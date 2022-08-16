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Утверждены новая структура и штатное расписание ЦИК

Утверждены новая структура и штатное расписание ЦИК Утверждены новая структура и штатное расписание Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК).
Внутренняя политика
16 августа 2022 г. 16:43
Утверждены новая структура и штатное расписание ЦИК

Утверждены новая структура и штатное расписание Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК).

Как сообщает Report, соответствующий вопрос был внесен в повестку сегодняшнего заседания ЦИК.

Информацию об этом дал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов, после чего вопрос был вынесен на обсуждение и принят единогласно.

Отметим, что согласно решению, принятому на прошедшем заседании ЦИК, отдел медиа и связей с общественностью секретариата ЦИК переименован в отдел медиа и коммуникаций, начал функционировать отдел по работе с политическими партиями и общественными институтами. Кроме того, создан сектор человеческих ресурсов.

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Версия на азербайджанском языке MSK Katibliyinin yeni strukturu və ştat cədvəli təsdiqlənib

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