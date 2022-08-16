Утверждены новая структура и штатное расписание ЦИК

Утверждены новая структура и штатное расписание Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК).

Утверждены новая структура и штатное расписание Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК).

Как сообщает Report, соответствующий вопрос был внесен в повестку сегодняшнего заседания ЦИК.

Информацию об этом дал заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов, после чего вопрос был вынесен на обсуждение и принят единогласно.

Отметим, что согласно решению, принятому на прошедшем заседании ЦИК, отдел медиа и связей с общественностью секретариата ЦИК переименован в отдел медиа и коммуникаций, начал функционировать отдел по работе с политическими партиями и общественными институтами. Кроме того, создан сектор человеческих ресурсов.