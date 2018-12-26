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    Утверждены нормативы финансирования государственных учреждений профобразования

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана утвердил "Нормативы финансирования государственных учреждений профессионального образования".

    Как сообщает Report, документ подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

    Нормативы финансирования государственных учреждений профессионального образования подготовлены с целью прогнозирования расходов финансирования госучреждений профобразования из бюджета.

    Нормативы финансирования государственных учреждений профессионального образования применяются для определения потребности государственных профессиональных учебных заведений, функционирующих на территории Азербайджана в финансовых средствах в соответствии с единой бюджетной классификацией для осуществления текущей деятельности.

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