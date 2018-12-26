Утверждены нормативы финансирования государственных учреждений профобразования

26 декабря, 2018 10:12

https://report.az/storage/news/56962c4b9d622269f63ae6b9d7406f75/bedb7684-e4da-48d7-a33f-6fecff4f9b03_292.jpg Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров Азербайджана утвердил "Нормативы финансирования государственных учреждений профессионального образования". Как сообщает Report, документ подписал премьер-министр Новруз Мамедов. Нормативы финансирования государственных учреждений профессионального образования подготовлены с целью прогнозирования расходов финансирования госучреждений профобразования из бюджета. Нормативы финансирования государственных учреждений профессионального образования применяются для определения потребности государственных профессиональных учебных заведений, функционирующих на территории Азербайджана в финансовых средствах в соответствии с единой бюджетной классификацией для осуществления текущей деятельности.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.