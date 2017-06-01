Утверждена новая структура Администрации президента Азербайджана - СПИСОК

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Утверждена новая структура Администрации президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в новой структуре число помощников президента возросло с 5 до 10.

Руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев

Помощник президента Азербайджанской Республики Джамиля Аббасова

Начальник Секретариата первого вице-президента Азербайджанской Республики Алтай Гасанов

Помощник президента по вопросам аграрной политики – заведующий отделом Азер Амирасланов

Помощник президента по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом Зейнал Нагдалиев

Помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров

Помощник президента по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов

Помощник президента по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов

Помощник президента по экономическим вопросам – заведующий отделом Али Асадов

Помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности – заведующий отделом Натиг Амиров

Помощник президента по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии – заведующий отделом

Начальник Секретариата президента – помощник президента Диляра Сеидзаде

Пресс-секретарь президента Азер Гасымов

Начальник службы протокола президента Эльчин Багиров

Заведующий отделом государственной службы и кадровых вопросов Талят Меджидов

Заведующий отделом государственного контроля Эльдар Нуриев

Заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Юсуф Мамедалиев

Заведующий отделом по вопросам гуманитарной политики

Заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы Шахин Алиев

Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Сулейман Исмаилов

Заведующая отделом стратегического исследования и планирования Саадат Юсифова.