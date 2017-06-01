Утверждена новая структура Администрации президента Азербайджана - СПИСОК

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Утверждена новая структура Администрации президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, в новой структуре число помощников президента возросло с 5 до 10.
Руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики Рамиз Мехтиев
Помощник президента Азербайджанской Республики Джамиля Аббасова
Начальник Секретариата первого вице-президента Азербайджанской Республики Алтай Гасанов
Помощник президента по вопросам аграрной политики – заведующий отделом Азер Амирасланов
Помощник президента по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом Зейнал Нагдалиев
Помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам – заведующий отделом Фуад Алескеров
Помощник президента по вопросам внешней политики – заведующий отделом Новруз Мамедов
Помощник президента по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов
Помощник президента по экономическим вопросам – заведующий отделом Али Асадов
Помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности – заведующий отделом Натиг Амиров
Помощник президента по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии – заведующий отделом
Начальник Секретариата президента – помощник президента Диляра Сеидзаде
Пресс-секретарь президента Азер Гасымов
Начальник службы протокола президента Эльчин Багиров
Заведующий отделом государственной службы и кадровых вопросов Талят Меджидов
Заведующий отделом государственного контроля Эльдар Нуриев
Заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Юсуф Мамедалиев
Заведующий отделом по вопросам гуманитарной политики
Заведующий отделом по вопросам законодательства и правовой экспертизы Шахин Алиев
Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Сулейман Исмаилов
Заведующая отделом стратегического исследования и планирования Саадат Юсифова.
News DepartmentАвтор новости
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