Утверждена Государственная программа по усовершенствованию деятельности Службы внешней разведки

8 декабря, 2017 14:17

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Утверждена "Государственная программа по усовершенствованию деятельности Службы внешней разведки Азербайджанской Республики на 2017-2021 годы". Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Распоряжением Кабинету министров поручено обеспечить осуществление Государственной программы в рамках средств, предусмотренных в госбюджете для Службы внешней разведки Азербайджанской Республики.