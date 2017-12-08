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    Утверждена Государственная программа по усовершенствованию деятельности Службы внешней разведки

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Утверждена "Государственная программа по усовершенствованию деятельности Службы внешней разведки Азербайджанской Республики на 2017-2021 годы".

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Распоряжением Кабинету министров поручено обеспечить осуществление Государственной программы в рамках средств, предусмотренных в госбюджете для Службы внешней разведки Азербайджанской Республики. 

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