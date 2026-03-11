Утвержден список сведений для единой информационной системы муниципалитетов

Утвержден "Круг сведений, подлежащих передаче в единую информационную систему муниципалитетов и получаемых из данной системы".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, обмен данными будет осуществляться через информационную систему Электронного правительства в соответствии с "Правилами формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем", утвержденными указом президента Азербайджанской Республики №263 от 12 сентября 2018 года.