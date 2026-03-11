Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Утвержден список сведений для единой информационной системы муниципалитетов

    Внутренняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 18:17
    Утвержден список сведений для единой информационной системы муниципалитетов

    Утвержден "Круг сведений, подлежащих передаче в единую информационную систему муниципалитетов и получаемых из данной системы".

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, обмен данными будет осуществляться через информационную систему Электронного правительства в соответствии с "Правилами формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем", утвержденными указом президента Азербайджанской Республики №263 от 12 сентября 2018 года.

    список сведений муниципалитеты Али Асадов
    Bələdiyyələrin vahid informasiya sisteminə ötürüləcək və oradan əldə ediləcək məlumatların dairəsi təsdiqlənib
    Ты - Король

    Последние новости

    18:28

    Кошта: ЕС разделяет видение Азербайджана о процветающем и взаимосвязанном Южном Кавказе

    Внешняя политика
    18:28

    Румыния одобрила запрос США на использование своих баз и наращивания числа военных - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:20

    В Ташкенте пройдет агробизнес-форум Италия-Центральная Азия-Азербайджан

    Бизнес
    18:17

    Утвержден список сведений для единой информационной системы муниципалитетов

    Внутренняя политика
    18:13

    Обновлен список регулируемых озоноразрушающих веществ по Монреальскому протоколу

    Промышленность
    18:06
    Фото

    Моратинос высоко оценил политику Азербайджана в сфере межкультурного диалога

    Внешняя политика
    18:04

    В Азербайджане утвержден порядок возврата административных штрафов

    Внутренняя политика
    18:01

    Асадов и Гамбоа отметили роль Бакинского форума в укреплении международного диалога

    Внешняя политика
    17:55

    Пашинян: Импорт топлива из Азербайджана снизил цены и "сломал" монополию на рынке

    Энергетика
    Лента новостей