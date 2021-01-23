Утвержден состав Наблюдательного совета SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).
Как сообщает Report, согласно документу, Наблюдательный совет Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) утвержден в следующем составе:
Председатель Наблюдательного совета:
Микаил Джаббаров – министр экономики Азербайджана
Члены Наблюдательного совета:
Эмин Гусейнов – помощник первого вице-президента Азербайджана;
Исрафил Мамедов – исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана;
Эльнур Солтанов – заместитель министра энергетики Азербайджана;
Азер Байрамов – заместитель министра финансов Азербайджана;
Ровшан Наджаф – заместитель министра экономики Азербайджана;
Руслан Алиханов – генеральный исполнительный директор Азербайджанского инвестиционного холдинга.