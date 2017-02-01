Утвержден состав двух комиссий Милли Меджлиса

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Утвержден состав Дисциплинарной и Счетной комиссий Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, вопрос вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании ММ.

Состав парламентских комиссий остался неизменным.

Как и прежде, в составе Дисциплинарной комиссии законодательного органа будут представлены депутаты Агаджан Абыев, Ханлар Фатиев, Малахат Ибрагимгызы, Миркязым Кязымов, Саттар Мехбалыев, Фазиль Мустафа и Кямран Набизаде.

В состав Счетной комиссии входят Фаттах Гейдаров, Садагат Велиева, Гудрет Гасангулиев, Рафаэль Гусейнов, Хангусейн Кязымлы, Захид Орудж, Михаил Забелин.