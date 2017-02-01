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    Утвержден состав двух комиссий Милли Меджлиса

    Вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании ММ

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Утвержден состав Дисциплинарной и Счетной комиссий Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, вопрос вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании ММ.

    Состав парламентских комиссий остался неизменным.

    Как и прежде, в составе Дисциплинарной комиссии законодательного органа будут представлены депутаты Агаджан Абыев, Ханлар Фатиев, Малахат Ибрагимгызы, Миркязым Кязымов, Саттар Мехбалыев, Фазиль Мустафа и Кямран Набизаде.

    В состав Счетной комиссии входят Фаттах Гейдаров, Садагат Велиева, Гудрет Гасангулиев, Рафаэль Гусейнов, Хангусейн Кязымлы, Захид Орудж, Михаил Забелин.

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