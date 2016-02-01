Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Утвержден план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса на 2016 год.

Как сообщает Report, в план законодательных работ вошли обсуждения 19 законопроектов.

За время сессии будут рассмотрены законопроекты "О решении возможности исполнения Азербайджаном решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека", "Об общественном контроле" и законопроект о конституции, представленные комитетом по правовой политике и государственному строительству.

На сессии также будут обсуждены законопроекты "О вооруженных силах и других вооруженных подразделениях", "О статусе военнослужащих", "О статусе внутренних войск", разработанные комитетом по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, законопроекты "О Счетной палате", "О лицензиях и разрешениях", "О мероприятиях по антидемпингу, компенсации и охране", выдвинутые комитетом по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Помимо этого, в план законодательных работ весенней сессии внесены законопроект "О кооперации сельского хозяйства" комитета по аграрной политике, "Об оценке влияния на окружающую среду", подготовленный комитетом по природным ресурсам, энергетике и экологии, и законопроекты "О науке" и "О дошкольном образовании" комитета по науке и образованию.

На весенней сессии парламента предусмотрено рассмотрение законопроекта "О кинематографии" комитета по культуре, законопроектов "Об охране репродуктивного здоровья" и "О психологической помощи", разработанных комитетом по здравоохранению, законопроекта "О защите детей от информации, наносящей вред здоровью и развитию" комитета по вопросам семьи, женщин и детей, законопроекта "О борьбе против использования допинговых средств и методов в спорте", подготовленного комитетом молодежи и спорта.

Во время весенней сессии также будут рассмотрены законопроекты, представленные по законодательной инициативе президента Азербайджана, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики.

Также планируется внесение поправок и дополнений к ряду законов.

Отметим, что весенняя сессия Милли Меджлиса начнется 1 февраля и продолжится до 31 мая.