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Утвержден план мероприятий в связи с "Годом Шуши"

Утвержден план мероприятий в связи с "Годом Шуши" Кабинет министров утвердил план мероприятий в связи с "Годом Шуши".
Внутренняя политика
25 февраля 2022 г. 20:35
Утвержден план мероприятий в связи с Годом Шуши

Кабинет министров утвердил план мероприятий в связи с "Годом Шуши".

Как сообщает Report, мероприятия, предусмотренные в плане мероприятий, будут осуществляться за счет средств госбюджета Азербайджанской Республики на 2022 год, выделенных для соответствующих исполнительных структур, и других источников, не запрещенных законодательством.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на отдел гуманитарных вопросов Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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Версия на азербайджанском языке “Şuşa İli” ilə bağlı Tədbirlər Planı təsdiq edilib

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