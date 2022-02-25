Утвержден план мероприятий в связи с "Годом Шуши"

Кабинет министров утвердил план мероприятий в связи с "Годом Шуши".
Как сообщает Report, мероприятия, предусмотренные в плане мероприятий, будут осуществляться за счет средств госбюджета Азербайджанской Республики на 2022 год, выделенных для соответствующих исполнительных структур, и других источников, не запрещенных законодательством.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на отдел гуманитарных вопросов Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.