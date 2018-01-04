Утвержден План мероприятий по проведению 28-ой годовщины трагедии 20 Января

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Распоряжением руководителя Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева утвержден "План мероприятий по проведению двадцать восьмой годовщины трагедии 20 Января".

Как сообщает Report, согласно документу, предусматриваются организация во всех городах и районах республики, в том числе в ведомствах, организациях и предприятиях собраний, конференций и лекций, связанных с событиями 20 Января, проведение мероприятий связанных с трагедией 20 Января как символа борьбы Азербайджана за суверенитет, независимость и территориальную целостность, показ в культурных учреждениях спектаклей, демонстрация художественных и документальных фильмов, посвященных трагедии, широкое освещение этих мероприятий в печати, проведение посольствами и дипломатическими представительствами Азербайджана в зарубежных странах, диаспорскими организациями соответствующих мероприятий в целях доведения информации о трагедии до внимания международной общественности, размещение в ведущих мировых СМИ, а также на телевизионных каналах и в интернете материалов о трагедии 20 Января.

Согласно Плану мероприятий, во всех учебных заведениях республики пройдет специальный урок, посвященный трагедии, будет оказана гуманитарная помощь семьям шехидов 20 Января, а также осуществлена необходимая работа на территории Аллеи шехидов, будут организованы религиозные церемонии в память жертв трагедии представителями основных религиозных конфессий и структур, действующих в Азербайджане.

Кроме того, согласно документу, 20 Января предусмотрено посещение общественностью столицы Аллеи шехидов, почтение минутой молчания памяти шехидов на всей территории страны в 12.00. Будут также приспущены государственные флаги в городах и районах, селах и поселках республики в знак траура и в память о жертвах трагедии, организованы другие мероприятия.